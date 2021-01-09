API Binance – доработка реализованного модуля аналитики биржевых данны

Добрый день!

Ситуация следующая: реализована сложная аналитическая система на выделенном сервере по данным API Binance, которые выводятся в Google.sheets для использования пользователем.

Программист, с которым это делалось, пропал с концами.

Сейчас надо реализовать доработки системы, перезапустить написанного бота.

По условиям договоримся, думаю.

Требования к проекту/исполнителю:

1. Полная конфидециальность.

2. Эксперт в Python, с подтверждёнными проектами.

3. Экспертное знание и понимание API Binance

4. Опыт построения многопоточных система

5. Понимание работы Binance с точки зрения трейдинга (виды цены, объёмы, тики и т.д.)

6. Опыт в создании бота в телеграме.

7. Связь по скайпу – 24/7

Исполнителю будет предоставлено:

1. Исходное моё ТЗ на систему

2. Тех. инструкция от прошлого исполнителя (всегда заставляю исполнителей писать тех.описание своей работы, как раз полезно на такой случай)

3. Доступы к серверу.

БЕЗ отрицательных отзывов.

Только через сделку без риска.

Регулярные выходы на связь и предоставление промежуточных итогов. Не будет промежуточных итогов – прекращаю сотрудничество.