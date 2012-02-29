FTP для загрузки файлов с сервера

Требуется программа для запуска на компьютере пользователя

Должна работать под XP, Vista, Windows 7.

Не требуется интерфейса пользователя – должна запускаться самостоятельно, по расписанию в фоновом режиме, каждый час.

Использует фтп соединения для выгрузки файлов с сервера на компьютер пользователя.

Файлы для выгрузки должны быть ограничены специальной маской, по формату файла, например *.xml. так чтоб только файлы попадающие под маску были скачаны.

Если файл с таким именем уже существует в папке назначения то загрузка отменяется.

Программа будет иметь доступ к файлу конфигурации в этой же папке, для получения важных значений, и будет писать ошибки в текстовый лог-файл.

в приложении описание программы на англ.

Download_Files_From_Web_Server.pdf