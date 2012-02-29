FTP для загрузки файлов с сервера

Требуется написать драйвер+inf. Подробное ТЗ вышлю в ответном письме. Краткое ТЗ: Проверка по одному каждого из 5ти файлов md5 хэш сумм, проверка наличия параметров в реестре. Если что-либо не соответствует, перезагрузить компьютер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программа для запуска на компьютере пользователя
Должна работать под XP, Vista, Windows 7.
Не требуется интерфейса пользователя – должна запускаться самостоятельно, по расписанию в фоновом режиме, каждый час.
Использует фтп соединения для выгрузки файлов с сервера на компьютер пользователя.
Файлы для выгрузки должны быть ограничены специальной маской, по формату файла, например *.xml. так чтоб только файлы попадающие под маску были скачаны.
Если файл с таким именем уже существует в папке назначения то загрузка отменяется.
Программа будет иметь доступ к файлу конфигурации в этой же папке, для получения важных значений, и будет писать ошибки в текстовый лог-файл.
в приложении описание программы на англ.
Download_Files_From_Web_Server.pdf
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