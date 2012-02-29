Требуется написание драйвера под Win7 и WinXP

Имеем: Код на СИ. Необходимо: Сохраняем сам алгоритм, оптимизируя лишь код. Под оптимизацией подразумевается написание этого кода на ASM, но синтаксически так, чтобы потом это собиралось в VS C++. Имя функций и входящих переменных функции оставить без ...