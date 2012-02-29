Необходима консультация, совет по подбору алгоритма шифрования не требующего внешних длл, и позволяющего шифровать и расшифровывать файлы с помощью ключа. Skype: blackcat200777 icq: 357149081
Требуется написание драйвера под Win7 и WinXP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать драйвер+inf. Подробное ТЗ вышлю в ответном письме. Краткое ТЗ:
Проверка по одному каждого из 5ти файлов md5 хэш сумм, проверка наличия параметров в реестре. Если что-либо не соответствует, перезагрузить компьютер.
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