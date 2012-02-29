Требуется написание драйвера под Win7 и WinXP

$50
Системное программированиеЗакрыт2 заявки263 просмотра
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Требуется написать драйвер+inf. Подробное ТЗ вышлю в ответном письме. Краткое ТЗ:

Проверка по одному каждого из 5ти файлов md5 хэш сумм, проверка наличия параметров в реестре. Если что-либо не соответствует, перезагрузить компьютер.

12 лет назад
freelancer2014
Иван 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад