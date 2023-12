Требуется написание драйвера под Win7 и WinXP

Требуется устранить ошибку a:4:{i:0;s:95:"SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)";i:1;s:3296:"#0 /var/www/site/data/www/site-name.ru/lib/Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(96): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->_connect() Сайт работает примерно 10 минут, затем CMS Magento выдает данную ошибку. Ошибка появилась после неудачного обновления Debian ...