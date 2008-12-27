Написание функций на С++ для работы с диспенсером

Системное программированиеЗакрыт9 заявок448 просмотров
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Есть диспенсер ICT (выдача валют), нужно написать модуль на Borland C++ 6.0 для работы с этим оборудованием. В модуль должны входить функции, с помощью которых можно определять этот дивайс, подавать команды на выдачу валют, отслеживать состояние и т.п. Если есть решение для диспенсера Pullon, тоже заинтересует.

15 лет назад
alexsynd09
Александр 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв