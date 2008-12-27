Итак, сразу к делу: Нужно создать виджеты для Opera, Windows Vista, Google Desktop, Yahoo Widgets, Netvibes - чем больше систем тем лучше. Подробнее о том, что будет делать виджет я расскажу в личной переписке с тем, ...
Написание функций на С++ для работы с диспенсером
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть диспенсер ICT (выдача валют), нужно написать модуль на Borland C++ 6.0 для работы с этим оборудованием. В модуль должны входить функции, с помощью которых можно определять этот дивайс, подавать команды на выдачу валют, отслеживать состояние и т.п. Если есть решение для диспенсера Pullon, тоже заинтересует.
- Похожие заказы
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Задача: используя код из приложения, на Delphi 6-7 реализовать описанные ниже функции. Готовое приложение должно в итоге работать корректно под Windows XP и Windows Vista. Описание задачи: 1. Необходимо, проверить корректность установки и снятия хука, возврат управления в ...Системное программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Windows xp. Требуется брут для ввода пароля из фаила или по маске из 10 знаков для подключения к точке доступа wifi Сеть своя,просто пароль погиб с ноутом,примерно помнится,а сброс точки невозможен.Системное программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо доработать прошивку Dlink DSM-520. 1.Необходимо сделать планировщика(включение\выключение по расписанию) DSM-520 используется чип Sigma EM8620: http://www.sigmadesigns.com/public/Products/EM8620L/EM8620L_series.html необходим драйвер RTC под Linux, для этого чипаСистемное программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Подробнее в личке. Оставляйте свои icqСистемное программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Цель: Создание системного приложения для операционной системы Windows XP/vista позволяющего перехватывать HTTP запросы производимые с компьютера, на котором установлена программа и перенаправлять эти запросы на прокси сервер. Состав и требования к приложению: 1) Приложение для операционной системы Windows ...Системное программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать софтину для перехвата освобождающихся доменных имен в международных зонах Com, net, org,info,biz... Чем больше будет зон тем лучше. Суть работы такова: Программа проверяет домен(ы) на занятость по whois сервису или нескольким whois`ам каждые X минут(секунд) ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Итак, есть несколько работ, которые необходимо будет выполнить одному человеку. Список работ: - Детальный обзор работы операционной системы с уклоном на ассемблер (будет использоваться при разработке ОС) - Детальные максимально полные и понятные руководства по PS/2 мыши, ...Системное программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в настройке подключения к Интернет через Bluetooth навигатора в Windows CE. При настройке Dial-Up соединения в списке выбора модема, отсутствует Bluetooth. Родная утилита позволяет подключаться к телефону в режиме Hands-Free. ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужна программа на подобии http://www.ccleaner.com - почитайте/просмотрите все функции прежде чем делать своё предложение - убедитесь что сможете реализовать весь функционал и вам это по силам нужен так же будет красивый интерфейс (то есть не просто ...Системное программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад