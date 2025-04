Решить проблему в готовой программе на Delphi

Доброго времени суток, профессионалы Delphi!

Есть самописная программа, написанная на Delphi, для управления колонками АЗС.

Была установлена еще лет 5-6 назад - разработчиков найти не удалось.

Проблема в следующем - накрылся компьютер, где была установлена эта программа - перенести на другой комп и заново настроить работу программы удалось

кроме одного момента:

при попытке распечатки отчетов приложение "print.exe" (которое вызывается из manager.exe) выдает ошибку "'н' is not valid integer value".

Хотя должен открываться Excel и заполняться отчет.

Естественно небесплатно - дайте скрин, что print.exe заполняет документ Excel и я оплачу за решение.

http://files.gameworld.kz/r4dtsxegxb.html ссылка для закачки программы