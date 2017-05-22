В тексте программы при описании каждой функции должен присутствовать комментарий, описывающий назначение и принцип действия этой функции. Запрещается использование оператора GOTO. При выводе текстовой информации на экран должна производиться начальная очистка экрана. Содержимое базы данных необходимо выводить в табличном ...
Windows server 2008, восстановить от вируса, расшифровать файлы
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Уважаемые коллеги, проблема с сервером на windows server 2008
провайдер - virstvds, подцепил вирус, часть файлов зашиврована. по факту достаточно расшифровать только файлы mysql базы данных (хотя бы некоторые таблицы).
Пожалуйста, пишите Ваши предложения, можно в личку
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