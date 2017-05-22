Windows server 2008, восстановить от вируса, расшифровать файлы

Системное программированиеЗакрыт1 заявка151 просмотр
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Уважаемые коллеги, проблема с сервером на windows server 2008

провайдер - virstvds, подцепил вирус, часть файлов зашиврована.  по факту достаточно расшифровать только файлы mysql базы данных (хотя бы некоторые таблицы).

Пожалуйста, пишите Ваши предложения, можно в личку

7 лет назад
fastkill
Юрий 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад