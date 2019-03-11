Call-менеджер: Пригласить посетителей на мероприятие

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Ищем call-менеджера, который готов качественно выполнять каждый звонок и стать голосом масштабного мероприятия.
Срок проекта: с 11.03.2019 по 29.03.2019
Что нужно делать: Необходимо обзвонить базу потенциальных посетителей и пригласить их на конференцию. В среднем совершается 100 диалогов в день.
От вас: умение работать в CRM, опыт проведения диалогов по скрипту, порядок с самодисциплиной и общительность.
От нас: оплата труда 15-22 тысяч рублей за проект при выполнении плана 100 диалогов в день.
Работа полностью удалённая, с 10 до 18 часов по МСК, связь оплачиваем отдельно, звонки будут на мобильные номера. Ищем несколько человек!
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