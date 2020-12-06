Холодные звонки

Служба поддержкиЗакрыт5 заявок505 просмотров
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Звонки в образовательные учреждения(школы, ВУЗ-ы, министерства):

Цель звонка: согласие клиента на работу с нами/согласие рассмотреть коммерческое предложение + отправка коммерческого предложения

Задача: работа в 2 этапа: 1 этап- 500 звонков 2-этап-1000 звонков

Требования:

1)звонки проводить с 10:00 до 14:00 по времени заказчика

2)сразу же после звонка, ставить пометку в файле google о результате звонка

3)предоставлять отчет о звонках в конце дня(записи звонков)

Что предоставляем:

1)Базу контактов по которым будут совершаться звонки

2)Скрипты, с отработанными возражениями клиентов

Опыт в данной тематике приветствуется, опыт в холодных звонках ОБЯЗАТЕЛЕН

3 года назад
rubinovii_do
Тимур 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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