Обзвон базы

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Закрыт1 заявка194 просмотра

Обзвон базы клиентов с предложением одного продукта (карманные календари). Цель обзвона - выявление интереса к продукту (апрув) и получение контактных данных для дальнейшей работы с ним.

8 лет назад
u-arts
Роман 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров