Обзвон базы клиентов

Добрый день, Нужен человек для прозвона англо-говорящих клиентов. Специфика звонка очень простая, представляетесь, говорите что это верификейшн колл, и просите клента указать имя фамилию и название продукта который он у нас купил. Если полученная от клиента информация совпадает ...