Отвечать в директе магазина

Наша компания занимается продажей строительных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Нужно прозвонить клиентскую базу, цель- получение заявок на расчет стоимости. Возможна как фиксированная оплата, так и оплата за заявки/% от будущих продаж. Что мы даем: Связь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаю вам удаленную работу, с компьютер/телефона
Интернет магазин специализируется на продаже талисманов, астрологических прогнозов, календарей
График работы магазина с 10:00 до 20:00
Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне дома
Шаблоны ответов предоставляем
Опыт работы не требуется
Выплата на карту, раз в три дня
Зп = 20% от продаж за день (200-700грн в день, в зависимости от загруженности)
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