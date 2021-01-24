Отвечать в директе магазина

$400
Служба поддержкиЗакрыт221 заявка3707 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предлагаю вам удаленную работу, с компьютер/телефона

Интернет магазин специализируется на продаже талисманов, астрологических прогнозов, календарей

График работы магазина с 10:00 до 20:00

Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне дома

Шаблоны ответов предоставляем

Опыт работы не требуется

Выплата на карту, раз в три дня

Зп = 20% от продаж за день (200-700грн в день, в зависимости от загруженности)

3 года назад
Kirill_010203
Кирилл 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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