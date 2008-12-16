Поддержка по почте

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Закрыт20 заявок385 просмотров

Требуется выполнять 2 основные функции:

1. По инструкции отправлять "живые" письма потенциальным клиентам по наработанной базе. (не путать спамерам это со спамом)

2. Поддерживать существующих клиентов по почте.

Тема товара - автомобильная. Нужны вежливые, грамотные в отношении русского языка исполнители.

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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