Знающих Denwer и готовых приехать в Москву

$50
Служба поддержкиЗакрыт2 заявки255 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен Москвич, который скачает архив с страничками html (там скрипт с каталогом), поедет по адресу в одну организацию, поставит Denwer, зальет на их комп сайт-каталог и выведет иконку на рабочий стол с bat файлом автоматического запуска Dеnwer-а и открытия странички каталога. Думаю работы в офисе минут на 30, с учетом, что объяснить придется как нажимать на кнопку.

Оплата по webmoney после подтверждения удачности визита.

Сделать это надо в воскресенье, предварительно созвонившись с компаний.

Пишите, уверенные в себе, на icq 201610

P.S. есть потребность залить дамп 4гб размером в Мускул, что потребует немного более глуюоких знаний Денвера + особенность скрипта, а именно приобразование имен из длинных в стандартные, что Денвер помоему с трудом понимает. Вобщем, требуется знать Денвер немного более глубже чем простое использование.

15 лет назад
Premier_Minister
Николай 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Areks
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
1 день
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