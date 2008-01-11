Тех поддержка сайта

Нужен человек для тех. поддержки www.taxi-office.ru - программа диспетчерской такси.

Задачи:

- поддержка пользователей по емейл/форум/телефон

- внедрение и сопровождение у клиентов

- обучение персонала клиентов работе/настройка

- написание справки

Требования:

- знание windowsна уровне настройки локальной сети

- умение настроить windows, программу по требования клиентов

- ведение клиента - установка/настройка/поддержка клиента чтобы клиенту нравилось с Вами работать :-)

Оплата:

- почасовая

- или ставка

- +% от клиентов (если Вас это интересует).

От претендентов:

- резюме

- желаемая ЗП

- описание Вашего желания работать - постоянно, почасово, размер времени и зп

Все это на icq 131973306