Сайт представляет собой фотогалерею с несколькими разделами Защита от вирусных атак. Обновление.
Тех поддержка сайта
Нужен человек для тех. поддержки www.taxi-office.ru - программа диспетчерской такси.
Задачи:
- поддержка пользователей по емейл/форум/телефон
- внедрение и сопровождение у клиентов
- обучение персонала клиентов работе/настройка
- написание справки
Требования:
- знание windowsна уровне настройки локальной сети
- умение настроить windows, программу по требования клиентов
- ведение клиента - установка/настройка/поддержка клиента чтобы клиенту нравилось с Вами работать :-)
Оплата:
- почасовая
- или ставка
- +% от клиентов (если Вас это интересует).
От претендентов:
- резюме
- желаемая ЗП
- описание Вашего желания работать - постоянно, почасово, размер времени и зп
Все это на icq 131973306
Заявки фрилансеров
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