Проблема с настройкой спутникового инета, globax

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Завершен3 заявки194 просмотра

Здравствуйте.

Такая проблемма, есть спутниковый инет- тарелка + gprs, провайдер Ruslink (www.ruslink.info).

Настроил всё как положено, вписал настройки в конфиг глобакса (специальный сжимальщик Globax через который осуществляется подключение), запустил процесс globax_deamon.exe, ну там настроил сетевуху, мобилу само сабой и всё заработало нормально, никаких проблем не было, но заглючила винда. Настраиваю всё тоже самое на новой винде но инет через globax идти не хочет. Видно что при обращении входящий поток принемает, но только несколько килобайт, потом тишина. В службе поддержки конечноже невкурсе, globax переустанавливал несколько раз, настройки менял, винду переустанавливал и тд, всё бесполезно. У кого похожий инет просьба помоч за скромное вознаграждение. Лучше всего пишите в аську (указана в моём профиле). Могу прислать скрин диспетчера задач и тп.

17 лет назад
Demosfen85_del
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Был
5 лет назад
12 отзывов

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Tkachenko
36 лет
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17 лет назад
$15
Помог оперативно, маладец кароче, честнейший челавек))
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!

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Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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