Поддержка и раскрутка англоязычного сайта

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Закрыт4 заявки233 просмотра

Добрый день!

Есть англоязычный сайт( тематика Форекс) , который необходимо обслуживать и раскручивать. Оплата - по договоренности - % от нашей прибыли ( остальные расходы по раскрутке и поддержке по договоренности) . Работа очень перспективная и интересная.

Связь через личные сообщения.

17 лет назад
Altalan
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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