Сайт представляет собой фотогалерею с несколькими разделами Защита от вирусных атак. Обновление.
Поддержка и раскрутка англоязычного сайта
Добрый день!
Есть англоязычный сайт( тематика Форекс) , который необходимо обслуживать и раскручивать. Оплата - по договоренности - % от нашей прибыли ( остальные расходы по раскрутке и поддержке по договоренности) . Работа очень перспективная и интересная.
Связь через личные сообщения.
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