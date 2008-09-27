Работа англоговорящим суппортом (skype,чат)

Здравствуйте! Нужен Москвич, который скачает архив с страничками html (там скрипт с каталогом), поедет по адресу в одну организацию, поставит Denwer, зальет на их комп сайт-каталог и выведет иконку на рабочий стол с bat ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется серьезный опытный человек (пока 1) для работы в службе технической поддержки при продажах программного обеспечения с хорошим знанием и владением разговорным английским. Желательно немного владеть еще одним популярным языком (немецкий, французский...).
Первый месяц работы проверочный – оклад 500$. В этот месяц основной задачей будет перевод текстов. Далее работы будет больше и нужно будет в основном отвечать на звонки (skype), тикеты и онлайн-чат.
Рабочий день 8 часов.
Постепенное увеличение оклада до 1000$ в месяц
Также рассмотрим Ваши условия
Предоплата возможна.
icq 420117
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