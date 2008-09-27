Работа англоговорящим суппортом (skype,чат)

$500
Служба поддержкиЗакрыт10 заявок302 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется серьезный опытный человек (пока 1) для работы в службе технической поддержки при продажах программного обеспечения с хорошим знанием и владением разговорным английским. Желательно немного владеть еще одним популярным языком (немецкий, французский...).

Первый месяц работы проверочный – оклад 500$. В этот месяц основной задачей будет перевод текстов. Далее работы будет больше и нужно будет в основном отвечать на звонки (skype), тикеты и онлайн-чат.

Рабочий день 8 часов.

Постепенное увеличение оклада до 1000$ в месяц

Также рассмотрим Ваши условия

Предоплата возможна.

icq 420117

15 лет назад
searchmarket
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Знающих Denwer и готовых приехать в Москву

    $50

    Здравствуйте! Нужен Москвич, который скачает архив с страничками html (там скрипт с каталогом), поедет по адресу в одну организацию, поставит Denwer, зальет на их комп сайт-каталог и выведет иконку на рабочий стол с bat ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Служба поддержки сайта

    Основное требование рассылка писем с ссылкой для активации акаунта. 50-150 писем в день. Рассылаться должны в ручном режиме через web интерфейс gmail.com Оплата 5 центов за письмо. Работать надо ежедневно! В предложениях пишита сколько времени вы проводите ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Администрирование и наполнение нового форума

    Администрирование форума, статьи, новости. Возможно нужно причесать что-то. Посещаемость пока 5-10 чел. в день. Ресурс запущен, но админа и модера пока нет. Ресурс дам в личку, движок phpbb2. Предлагайте...

    Служба поддержки21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поддержка сайта

    $100

    Администрирование новостей, фотогаллереи и т.д. Контент предоставляем. Оплата ежемесячно. Ждем человека который постоянно на связи

    Служба поддержки23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поддержка сайта по музыкальной теме

    $150

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, любители честной и приятной работы! Если Вас интересует работа в области поддержки и освещения музыкальной деятельности барда, поэта и композитора Юрия Гарина, то это предложение для Вас. Необходима: - информационная поддержка концертов и иной деятельности ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Техническая поддержка/доработка сайта

    Требуется человек, который будет осуществлять техническую поддержку и доработку сайта на PHP, а также администрирование сервера на постоянной основе. Оплата помесячно. Просьба указывать стоимость.

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тех.поддержка программных продуктов

    Основное требование - свободное владение английским языком. Нужно изучить тройку несложных программных продуктов для домашнего пользователя и отвечать на вопросы пользователей на двух форумах (русскоязычном и англоязычном) и просто общаться по теме. В случае необходимости осуществлять ...

    Служба поддержки9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тех поддержка сайта

    Нужен человек для тех. поддержки www.taxi-office.ru - программа диспетчерской такси. Задачи: - поддержка пользователей по емейл/форум/телефон - внедрение и сопровождение у клиентов - обучение персонала клиентов работе/настройка - написание справки Требования: - ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    16 лет назад