Работа англоговорящим суппортом (skype,чат)

Требуется серьезный опытный человек (пока 1) для работы в службе технической поддержки при продажах программного обеспечения с хорошим знанием и владением разговорным английским. Желательно немного владеть еще одним популярным языком (немецкий, французский...).

Первый месяц работы проверочный – оклад 500$. В этот месяц основной задачей будет перевод текстов. Далее работы будет больше и нужно будет в основном отвечать на звонки (skype), тикеты и онлайн-чат.

Рабочий день 8 часов.

Постепенное увеличение оклада до 1000$ в месяц

Также рассмотрим Ваши условия

Предоплата возможна.

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