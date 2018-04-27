Служба поддержки. Легкая работа для тех, кто постоянно онлайн

$327
Служба поддержкиЗакрыт15 заявок706 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика проектов: медиа-сеть, продвижение в социальных сетях.

Суть работы: необходимо отвечать на вопросы клиентов. Инструкция для ответов прилагается.

Мы предоставляем сотруднику службы поддержки тестовую неделю, во время

которой администрация будет поддерживать начинающего специалиста,

отвечать на любые вопросы и прощать мелкие ошибки.

Затраты труда и времени: в рабочее время приходит около 20-40 сообщений. Чистое время работы -

не более трех часов в сутки. Однако Вам необходимо находиться онлайн в

течение всего рабочего времени. Уведомления о новых сообщениях

пользователей будут приходить по смс и почте.

Вы можете отвечать с телефона, если у Вас есть доступ к сети Интернет.

В данный момент Вам предлагается одна вакансия на следующие рабочие часы:

20:00-08:00 МСК

Оплата: гарантированная ставка 13.000р в месяц. Доход может расти в зависимости от качествf Вашей работы. Бонусами в месяц можно получать до 7000 рублей дополнительно. Это легко и просто - достаточно качественно отвечать клиентам.

Требования для сотрудника службы поддержки компании Piar4you:

- Знание английского языка (уровень не ниже intermediate);

- Грамотность устной и письменной речи;

- Коммуникабельность;

- Умение и желание общаться с клиентами, искать индивидуальный подход к каждому;

- Онлайн не менее 6 часов;

- Возможность общаться голосом в skype (не с клиентами, только при первом

знакомстве с администратором проекта и для обсуждения деталей -

контактное лицо Евгений).

Если заинтересовало предложение, присылайте свои резюме со следующими данными:

1. Имя

2. Возраст

3. Skype

4. Ваш уровень владения английским языком

5. Ваша почта или любой другой удобный для Вас способ связи

6 лет назад
EugeneLost
Евгений 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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