А так же создать страницу с текстом по адресу зарегистрированного доменного имени(текст предоставим),создать посчтовый ящик
Служба поддержки. Легкая работа для тех, кто постоянно онлайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика проектов: медиа-сеть, продвижение в социальных сетях.
Суть работы: необходимо отвечать на вопросы клиентов. Инструкция для ответов прилагается.
Мы предоставляем сотруднику службы поддержки тестовую неделю, во время
которой администрация будет поддерживать начинающего специалиста,
отвечать на любые вопросы и прощать мелкие ошибки.
Затраты труда и времени: в рабочее время приходит около 20-40 сообщений. Чистое время работы -
не более трех часов в сутки. Однако Вам необходимо находиться онлайн в
течение всего рабочего времени. Уведомления о новых сообщениях
пользователей будут приходить по смс и почте.
Вы можете отвечать с телефона, если у Вас есть доступ к сети Интернет.
В данный момент Вам предлагается одна вакансия на следующие рабочие часы:
20:00-08:00 МСК
Оплата: гарантированная ставка 13.000р в месяц. Доход может расти в зависимости от качествf Вашей работы. Бонусами в месяц можно получать до 7000 рублей дополнительно. Это легко и просто - достаточно качественно отвечать клиентам.
Требования для сотрудника службы поддержки компании Piar4you:
- Знание английского языка (уровень не ниже intermediate);
- Грамотность устной и письменной речи;
- Коммуникабельность;
- Умение и желание общаться с клиентами, искать индивидуальный подход к каждому;
- Онлайн не менее 6 часов;
- Возможность общаться голосом в skype (не с клиентами, только при первом
знакомстве с администратором проекта и для обсуждения деталей -
контактное лицо Евгений).
Если заинтересовало предложение, присылайте свои резюме со следующими данными:
1. Имя
2. Возраст
3. Skype
4. Ваш уровень владения английским языком
5. Ваша почта или любой другой удобный для Вас способ связи
- Похожие заказы
- Служба поддержки1 исполнительЗавершен6 лет назад
нужно отследить вирус через логи на сервере, удалить зараженные файлы ( самое простое, т.к. есть встроенный антивирус на хостинге) и предотвратить повторное заражение.Служба поддержки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Обзвонить 250 российских номеров. (Москва+Россия) Готовая база ч/л Работа по скрипту, в звонилке Скорозвон 250 успешных звонков - длительность звонка больше 20 секунд требуется хорошая дикция хорошее подключение к интернету компьютерная гарнитураСлужба поддержки1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Постоянные задачи _ добавление новостей и видео и фото от вас цена и оперативностьЗакрыт6 лет назад
Прозвонить 100 контактов по готовой базе, назначить созвон ЛПР с нашим маркетологом Оплата 15р за разговор Средняя конверсия в созвон 7% Скрипт есть Требования к исполнителю Умение отличать продажу от уговаривания Результаты будут фиксироваться в сервисе obzvonilka.ru Инструкция по работе с обзвонилкой ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищем менеджера в интернет-магазин, работа удаленно, принцип работы следующий, приходит заказ, вам нужно перезвонить клиенту и уточнить адрес доставки, кому интересно пишите.Служба поддержки40 заявокЗакрыт6 лет назад
Длительность проекта (10 дней): с 21.03 по 03.04 Время: с 10:00 до 18:00 по МСК Условия: от 6000 рублей до 10 000 рублей за проект. Задача: Необходимо прозвонить потенциальных посетителей и пригласить их на мероприятие. Требования: - Опыт работы по скрипту - ...Закрыт6 лет назад
Мы - интернет сервис, работающий преимущественно с организациями. Нужна девушка для работы на телефоне (не продажи), на постоянную основу, удаленка. Важны приятный голос и качественный микрофон (без шумов, с тишиной на заднем плане). Оставляйте свой номер телефона, ...Закрыт6 лет назад
- $4
Необходимо проверить почту в 100 аккаунтах через браузер Тор; Написать шаблонные ответы; Перейти по некоторым ссылкам в письмах. Подробное ТЗ в личной переписке.Служба поддержки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача - решить проблему блокировки функции отправки писем хостером (Timeweb). Вот что пишет тех. поддержка хостера: http://joxi.ru/nAyXMK8CXEaba2 Нужно удалить скрипт, который осуществляет рассылку, а также проверить все файлы на наличие вредоносного кода в других местах.Служба поддержки1 исполнительЗавершен6 лет назад