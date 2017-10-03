Требуется человек на холодный обзвон базы.

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Закрытнет заявок135 просмотров

Для продажи карманных календарей. Продукт является сезонным. Сейчас самое время, а еще у нас самая низкая цена по Нижегородской области. Задача простая, сделать предложение и выявить теплых клиентов. Платим с лида 130 руб. Планируемая конверсия из 70 звонков 7 лидов *130 руб. = 910 руб.

8 лет назад
u-arts
Роман 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров