Удаленный специалист Корпоративных продаж

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрытнет заявок182 просмотра

Виртуальному оператору мобильной связи на конкурсной основе на полную занятость требуется специалист в удаленном доступе для корпоративных подключений по мобильной и фиксированной связи юридических и физических лиц московского региона.

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Обязательные требования:

наличие компьютера с камерой и с доступом в интернет

навыки работы с современными приложениями

техническое образование и аналитический склад ума

высокие коммуникативные навыки

желателен опыт работы с корпоративными клиентами

навыки выявления потребностей и подготовки коммерческих предложений

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Обязанности:

осуществление исходящих 80 % и прием входящих 20% звонков по поиску клиентов-абонентов на мобильную связь

самостоятельный поиск клиентов

организация индивидуальных телефонных переговоров и встреч представителю компании в Москве

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Условия работы:

срочный договор с постоянной частью

ежемесячная премия в зависимости от объёма и успешности выполняемых задач

работа в московском часовом поясе

видеоконференции в skype для консультаций

телефонные переговоры с клиентами с использованием интернет-телефонии

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Для рассмотрения резюме и первого тестового задания высылайте резюме на электронную почту с темой: Удаленный специалист.

11 лет назад
Maletta
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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