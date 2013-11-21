Требуется сотрудник для подбора персонала и проведения собеседования с кандидатами по скайпу или телефону. Проводится обучение, есть четкие инструкции. Оклад 150-250$ оплата телефона и скайпа
Удаленный специалист Корпоративных продаж
Виртуальному оператору мобильной связи на конкурсной основе на полную занятость требуется специалист в удаленном доступе для корпоративных подключений по мобильной и фиксированной связи юридических и физических лиц московского региона.
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Обязательные требования:
наличие компьютера с камерой и с доступом в интернет
навыки работы с современными приложениями
техническое образование и аналитический склад ума
высокие коммуникативные навыки
желателен опыт работы с корпоративными клиентами
навыки выявления потребностей и подготовки коммерческих предложений
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Обязанности:
осуществление исходящих 80 % и прием входящих 20% звонков по поиску клиентов-абонентов на мобильную связь
самостоятельный поиск клиентов
организация индивидуальных телефонных переговоров и встреч представителю компании в Москве
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Условия работы:
срочный договор с постоянной частью
ежемесячная премия в зависимости от объёма и успешности выполняемых задач
работа в московском часовом поясе
видеоконференции в skype для консультаций
телефонные переговоры с клиентами с использованием интернет-телефонии
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Для рассмотрения резюме и первого тестового задания высылайте резюме на электронную почту с темой: Удаленный специалист.
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