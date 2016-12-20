Привлечение 200 заинтересованных подписчиков в группу вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка138 просмотров
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Необходимо привлечь еще 200 активных таргетированных подписчиков в группу http://vk.com/mamaiya39 за 1500 рублей по тем же критериям что и в предыдущем заказе.

7 лет назад
helene86
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
La_Jokero
Богдан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$20
50 дней
Все супер, в очередной раз работа выполнена на совесть
Очень приятно работать с Еленой. Рекомендую.
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