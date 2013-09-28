Привлечение подписчиков в паблик

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок159 просмотров
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Необходимо привлечь ЖИВЫХ подписчкиов в новый паблик.

Тематика: дизайн, архитектура.

Просьба указать точную стоимость за 1000 подписчиков, сроки привлечения. Есть ли гарантии?

10 лет назад
asf_07
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад