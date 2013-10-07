Специалист для наполнения и продвижения сайтов

$330
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок408 просмотров
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Требуется опытный специалист для наполнения сайтов (2 шт.) и продвижением их в сетях.

Бюджет 10000 руб/мес. Ждем от Вас ссылок на ваше портфолио (сайты и аккаунты в соцсетях, которые вы поддерживаете).

10 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
месяц назад