Продвинуть группу ВКонтакте

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Социальные сети (SMM и SMO)Завершен5 заявок248 просмотров
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Требуется добавить в группу 2000 реальных человек по Центральному региону (Москва, Ярославль, Кострома, Владимир, Воронеж и т.д.).

Тематика: Материалы для рукоделия

Обязательно пишите цену и сроки.

Оплата после 2-3 дневной проверки на реальных пользователей.

Группа http://vk.com/hobbimix

10 лет назад
nixtel
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
19 часов назад
10 лет назад
$100
30 дней
Спасибо, все обещанные работы выполнены.
Отличный заказчик!Только положительные эмоции от сотрудничества . Всем рекомендую!