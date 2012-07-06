Увеличить целевую подписку в инстаграмме
Раскрутить группу ВКонтакте
Группа на IT тематику, оказание платных консультационных услуг через Скайп, поддержка пользователей.
Адрес группы: http://vk.com/
Интересуют только живые участники в возрасте 21-45 лет, не боты, без спама.
ЦА должна быть заинтересована в моих услугах.
Территория: Россия и русскогоговорящие жители стран СНГ.
Жду ваших предложений по ценам и срокам.
Адрес группы: http://vk.com/freelancernotes
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Заявки фрилансеров
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