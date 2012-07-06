Раскрутить группу ВКонтакте

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен4 заявки277 просмотров

Группа на IT тематику, оказание платных консультационных услуг через Скайп, поддержка пользователей.

Адрес группы: http://vk.com/

Интересуют только живые участники в возрасте 21-45 лет, не боты, без спама.

ЦА должна быть заинтересована в моих услугах.

Территория: Россия и русскогоговорящие жители стран СНГ.

Жду ваших предложений по ценам и срокам.

Адрес группы: http://vk.com/freelancernotes

13 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$40
3 дня
Всё на уровне, как я и хотел. Александр, благодарю за помощь! :-) Рассчитываю на помощь в более крупных объёмах. От души!
Работал Александром, все прошло на высшем уровне, современная и мгновенная оплата, приятный в общении человек.Всем рекомендую.!Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)