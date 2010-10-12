Ищу человека, легко пишущего праздничные стихи

Всем привет!

Ищу еще одного человека, у которого легко и непринужденно получается писать стихи.

Именно легко.

И именно непринужденно.

Ищу ТОЛЬКО на долговременное сотрудничество.

Это значит что:

1. вы почти всегда онлайн - по крайней мере до вас легко достучаться и вы не пропадаете.

2. вы не исчезните через месяц.

Мне время от времени требуется написание недорогих кратких поздравлений/пожеланий на разные темы в стихотворной форме для сайта.

Если для вас придумать короткий (3-4 четверостишия) забавный стишок НЕ составляет особого труда, если они сами имеют обыкновение рождаться в голове, прямо таки беспардонно лезть туда, то мы могли бы обсудить долговременное сотрудничество.

Необходимость в стихах появляется обычно на заданную тему. Иногда я прошу использовать конкретную фразу в стихотворении, во-первых, это бывает нужно, а, во-вторых, это показывает что автор стихов - вы.

Стихи только и исключительно авторские!

Обычно объем стиха: 2-3 четверостишия

Стоимость: 60 (fix) руб за 1000 знаков б/п

По поводу портфолио: в портфолио НЕ выкладываем тексты (поскольку поисковые системы посчитают это за дубли), даже в .doc файлах, если будет желание - можно просто поставить ссылку на раздел сайта, где будет ваш стих, спросив у меня предварительно.

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