Издательство Феникс приглашает талантливых авторов

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт58 заявок1471 просмотр
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Одно из крупнейших издательств России приглашает к сотрудничеству талантливых профессиональных писателей. Мы готовы сотрудничать как с известными, имеющими опыт публикаций, авторами, так и с начинающими писателями.

Главное - чтобы произведения были интересны, актуальны и написаны хорошим языком, с глубоким знанием темы. Мы печатаем книги, содержащие только новую и подлинную информацию.

Издательство специализируется главным образом на выпуске высококачественной учебной и популярной литературы. Однако мы с удовольствием готовы рассмотреть и ваши предложения в области литературы художественной.

Приоритетная тематика: кинематограф, музыка, искусство, спорт, история, учебная литература по всем направлениям. В сфере учебной литературы предпочтение издательство оказывает учебникам, имеющим гриф Министерства образования и науки Российской Федерации или соответствующих Учебно-методических объединений.

Ждем от вас интересных предложений, тем, идей!

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13 лет назад
andre333
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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