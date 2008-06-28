Короткие тексты художественной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Завершен14 заявок480 просмотров

Требуется серия коротких (от полустраницы А4 до двух страниц) текстов на заданную тему. Тема - художественная, масса простора для фантазии, ограничений практически никаких.

Принцип работы: Заказчик обрисовывает основную мысль или дает исходный текст, его необходимо обработать/переписать/взять из него нужное и предоставить текст в легкой читабельной манере.

17 лет назад
Roxy25
Lilu Roxy 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Amely26
Елена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Если вы хотите, работать с человеком, который ценит ваш труд и ваше время - работайте со Светланой. Только этот работодатель всегда оплачивает работу, активно помогает и просто чудесно общается. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Amely26
Елена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

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