Необходимо написать гимн для Сети бистро "Хрустик". Должно быть три-четыре куплета и яркий припев. Песня для корпоративного исполнения, для воспроизведения на радиостанциях и в залах кафе. Немного о сети: Сеть быстрого и вкусного ...
Короткие тексты художественной тематики
Требуется серия коротких (от полустраницы А4 до двух страниц) текстов на заданную тему. Тема - художественная, масса простора для фантазии, ограничений практически никаких.
Принцип работы: Заказчик обрисовывает основную мысль или дает исходный текст, его необходимо обработать/переписать/взять из него нужное и предоставить текст в легкой читабельной манере.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Стихи, Песни и Проза26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно написать стихи к песне (музыка есть, нужен новый текст), для использования в качестве подарка.Стихи, Песни и Проза21 заявкаЗакрыт17 лет назад
"Обучение без нравоучения. Настольная книга умных родителей" представляет собой сборник рекомендаций по обучению, воспитанию детей, современные методики, примеры из жизни. 320 стр.книги обычного формата.Стихи, Песни и Проза11 заявокЗакрыт17 лет назад
1.Цель: написание текста, ценного с литературной точки зрения по готовому сценарию. Работа с фантазией. 2.Специфика работы: постаппокалиптическая тема. Необходима передать атмосферу 3.Необходимые навыки, требования: знакомство с темой ядерной катастрофы в играх — S.T.A.L.K.E.R., ...Закрыт17 лет назад
Компания ищет авторов, пишущих для детей. Основная часть текстов - поэтическая и прозаическая миниатюра (порядка 15-18 слов) с определенными (не запредельными) техническими требованиями, определяющими структуру текста. Планируется также ряд текстов (как поэтических, так и прозаических ...Стихи, Песни и Проза23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Надо написать стихи посвященные любимой женщине (жене) на ее 30-летний юбилей если стихи будут сложены на манер Руслана и Людмилы (Пушкин) – то это будет супер! присылайте ...Стихи, Песни и Проза3 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $50
Нужен романтичный стих про божью коровку.Стихи, Песни и Проза3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $15
Требуется придумайте два четверостишие (2 позиции). О магазине. Позиция первая: Для магазина "Кардинал", который торгует дорогими мехами и кожей. Позиция вторая: Для магазина "Italian Shoes", который торгует итальянской обувью ведущих производителей ...Завершен17 лет назад
В журнал требуются рассказы, интересные для автомобилистов. Объем 4000 - 10000 знаков.Закрыт17 лет назад
Доброго времени суток, Нужно составить стишок про пиратов ИТ (варезники, кряки и т.д.) Конечно с уклоном про то какие они хорошие) Язык - русский. Обем - несколько стобиков, хотя ...Закрыт18 лет назад