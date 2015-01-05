Красивое поздравление на свадьбу

Нужно придумать стихотворные загадки желательно в форме четырехстишья. Всего 10 маленьких стихов. Это будет квест, его идея заключается в том, что девушка будет искать 9 бумажек с стихотворными загадками у себя в квартире (первую искать ...
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Нужно оригинальное, трогательное, красивое в единственном экземпляре поздравление на свадьбу для Сестры.
Примерно до 1500 знаков. Только проза.
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