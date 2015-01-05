Красивое поздравление на свадьбу

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен6 заявок181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно оригинальное, трогательное, красивое в единственном экземпляре поздравление на свадьбу для Сестры.

Примерно до 1500 знаков. Только проза.

Срок-быстро.Пишите стоимость за сколько сделаете.

9 лет назад
Le-Shifr
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
9 лет назад
$5
1 день
Быстро, четко, все в соответствии с заявленными пожеланиями. Буду обращаться еще :) Спасибо.
С Денисом легко и плодотворно работается: четкое и точное ТЗ, полное доверие и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Загадки в форме стихотворения

    Нужно придумать стихотворные загадки желательно в форме четырехстишья. Всего 10 маленьких стихов. Это будет квест, его идея заключается в том, что девушка будет искать 9 бумажек с стихотворными загадками у себя в квартире (первую искать ...

    Стихи, Песни и Проза18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поздравления с НГ

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать, не длинные, чтобы читались ЛЕГКО! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном ...

    Стихи, Песни и Проза6 исполнителей
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание книги

    Требуется писатель для создания книги по моей идее: "Влияние архитектуры города на внутреннее состояние человека (о Петербурге)". От Вас требуется подбор материала, составление плана книги, написание текста. Оплата по договоренности. Кого заинтересовало, необходимо предоставить резюме ...

    Стихи, Песни и Проза6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Стихи об осени, для праздника в детском саду

    $10

    Необходимо одно-два четверостишия, для завершения фильма о празднике осени в детском саду. Тема - благодарность осени за урожай, прощание с яркими красками природы до весны. На русском языке, основная аудитория - дети и их родители.

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поздравительное стихотворение на свадьбу

    Всем привет! Нужно написать поздравительное стихотворение на свадьбу. В стихе должна использоваться информация, которую напишу в личку. Ничего сложного и заурядного, думаю специалисту в этой отрасли это будет под силу. Жду Ваших откликов. Спасибо.

    Стихи, Песни и Проза18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад