Мне нужно написать текст песни для бита

Нужен текст песни, для исполнителя 14 лет, с заложенными в строчки фундаментальными мыслями. Естественно, рифма. 3 куплета, припев. Петься будет на взрослую аудиторию. Фундаментально, с стилем, с реальными идеями и мыслями. Без мата пожалуйста.
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Нужно на цену до 100 грн
Нужно написать текст трека бит скину в телеграм
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