Мне нужно написать текст песни для бита

$2
Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт30 заявок637 просмотров
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Нужно написать текст трека бит скину в телеграм

4 года назад
guest_15829278624881
4 года в сервисе
Был
4 года назад