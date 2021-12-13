Написание лингвистической сказки

Необходимо сочинить стенд ап обо мне для конкурса красоты. К этому воскресенью. Все данные о себе предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать лингвистическую сказку «В царстве национального языка». Соответственно, будущее произведение должно раскрыть весь понятийный аппарат феномена национального языка. (Есть царство, в нем есть различные уезды: просторечия, говоры, социолекты и т.д).
Если вам интересно данное предложение, буду ждать отклика.
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