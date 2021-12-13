Написание лингвистической сказки

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт14 заявок916 просмотров
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Нужно написать лингвистическую сказку «В царстве национального языка».  Соответственно, будущее произведение должно раскрыть весь понятийный аппарат феномена национального языка. (Есть царство, в нем есть различные уезды: просторечия, говоры, социолекты и т.д). 

Если вам интересно данное предложение, буду ждать отклика.

2 года назад
guest_16440830957167
2 года в сервисе
Был
2 года назад