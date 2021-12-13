Написание лингвистической сказки

Нужно написать лингвистическую сказку «В царстве национального языка». Соответственно, будущее произведение должно раскрыть весь понятийный аппарат феномена национального языка. (Есть царство, в нем есть различные уезды: просторечия, говоры, социолекты и т.д).

Если вам интересно данное предложение, буду ждать отклика.