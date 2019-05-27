Песню поёт мужчина. Стиль песни Рок. Напишите несколько строк, если понравится, то продолжим работать. Мотив прикреплён.
Написание текста рэп
Нужен текст песни для исполнителя (девочки ) 15 лет. Что то из рэпа. Без матов, но со словарными словами ( такие как сука и т д ) что то качающее про современных подростков , деньги , машины. Что то похожее на треки instasamka (say hello)
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