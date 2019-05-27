анекдоты про BarterCoin, и про Милитари Холдинг тоже можно Пишите сколько кто хочет... Оплата в самом Бартерйоне разумеется. Оттуда есть вывод - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая ...
Слова для рок песни.
Песню поёт мужчина. Стиль песни Рок. Напишите несколько строк, если понравится, то продолжим работать. Мотив прикреплён.
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