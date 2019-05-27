Слова для рок песни.

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Закрыт22 заявки765 просмотров

Песню поёт мужчина. Стиль песни Рок. Напишите несколько строк, если понравится, то продолжим работать. Мотив прикреплён.

6 лет назад
draid
Акоб 
41 год
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров