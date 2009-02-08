Написать несколько поздравлений с 14 февраля

Наталья прекрасно справилась с заданием! Поздравления вышли очень нежные и откровенные, именно то, что нужно. Кроме того, я была приятно удивлена скоростью выполнения работы. Будем работать с Натальей и дальше. Всем рекомендую ее как талантливого автора!