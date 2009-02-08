Написать несколько поздравлений с 14 февраля

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Здравствуйте.
Необходимо написать несколько коротких поздравлений с Днем Валентина.
2 - 3 коротких стишка и 10 простых поздравлений в прозе.
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