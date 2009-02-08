Написать несколько поздравлений с 14 февраля

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен21 заявка478 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо написать несколько коротких поздравлений с Днем Валентина.

2 - 3 коротких стишка и 10 простых поздравлений в прозе.

15 лет назад
ly-ly
Лилия 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
natulya211183
Наталья 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$25
1 день
Наталья прекрасно справилась с заданием! Поздравления вышли очень нежные и откровенные, именно то, что нужно. Кроме того, я была приятно удивлена скоростью выполнения работы. Будем работать с Натальей и дальше. Всем рекомендую ее как талантливого автора!
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