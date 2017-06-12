Написать стихи для детей на английском языке

Здравствуйте!

Ищу талантливого, креативного человека с отличный знанием английского языка, способным написать детские четверостишия. Идеально - если Вы родитель у которого есть опыт общения с маленькими детками.

Выбранным кандидатам напишу и предложу оплачиваемое тестовое задание в виде написания двух простых четверостиший на заданную тему.

Обратите внимание, что Ваши стихи буду проверятся на копипаст и грамотность.

Если Вас заинтересовал этот проект, пожалуйста, начинает свой ответ со слова "Жираф".

Буду рада сотрудничеству :)