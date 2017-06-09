Написать стихи для деток на английском языке

Нужно написать слова для хип-хоп трэп (примери исполнителей: Скриптонит, T-Fest, Жак Энтони, Desiigner, Migos и т.д.) [u][b] Текст должен содержать: [/b][/u] 3 куплета- минимум 10 строк каждый, Вирусный припев, минимум 5-7 строк, Обратить внимание на рифмы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищу талантливого, креативного человека с отличный знанием английского языка, способным написать детские четверостишия. Идеально - если Вы родитель у которого есть опыт опыт общения с маленькими детками.
Выбранным кандидатам напишу и предложу оплачиваемое тестовое задание в виде написания двух простых четверостиший на заданную тему.
Обратите внимание, что Ваши стихи буду проверятся на копипаст и грамотность.
Если Вас заинтересовал этот проект, пожалуйста, начинает свой ответ со слова "слон".
Буду рада сотрудничеству :)
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