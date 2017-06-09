Написать стихи для деток на английском языке

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен5 заявок256 просмотров
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Здравствуйте! 

Ищу талантливого, креативного человека с отличный знанием английского языка, способным написать детские четверостишия. Идеально - если Вы родитель  у которого есть опыт опыт общения с маленькими детками. 

Выбранным кандидатам напишу и предложу оплачиваемое тестовое задание в виде написания двух простых четверостиший на заданную тему. 

Обратите внимание, что Ваши стихи буду проверятся на копипаст и грамотность. 

Если Вас заинтересовал этот проект, пожалуйста, начинает свой ответ со слова "слон". 

Буду рада сотрудничеству :)

7 лет назад
olenkamelenka
Елена 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
trinity-hf
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$5
1 день
Очень рекомендую! Жанна написала чудесные стишки, я приятно удивлена. Все быстро, профессионально, качественно и, мне кажется, с душой :)
Елена - отличный заказчик. Задание четкое, оплата (тестового!) задания в срок, никаких задержек. Приятно иметь дело с заказчиком, который не пропадает, а ведет диалог и отвечает на возникшие вопросы. Рекомендую!
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