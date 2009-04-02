Необходимо написать стих для любимого человека, девушки (женщины 30+) Сложно описать ТЗ для стихов, это вгонять в рамки создателя. Тематика нужна: любовь, признание в любви через года (прошло 4 года :) ), просьба ...
Необходимо текст преобразовать в стих
Стих будет напечатан на плакат высота 200 см, шириной 60 см.
плакат будет размещен в комнате 3м *3м. стоматологический кабинет.
слова из текста можно ограничить.
Укажите пожалуйста стоимость и немного своих работ или несколько строк будущего стиха.
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