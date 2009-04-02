Необходимо текст преобразовать в стих

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Закрыт39 заявок1006 просмотров

Стих будет напечатан на плакат высота 200 см, шириной 60 см.

плакат будет размещен в комнате 3м *3м. стоматологический кабинет.

слова из текста можно ограничить.

Укажите пожалуйста стоимость и немного своих работ или несколько строк будущего стиха.

16 лет назад
Sergey5
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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