Необходимо текст преобразовать в стих

Доброе время суток!Люди добрые не могли бы вы помочь с описанием "Цветущей весны".У человека будет экзамен по визажу. Модель будет одета в зелёное пышное платье, главное это макияж, он будет зелёно-жёлтый, в причёску будут вплетены ...