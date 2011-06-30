Поздравительная открытка

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  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт19 заявок442 просмотра

Требуется уникальная поздравительная открытка на день рождения женщине, в том числе:

1. Поздравительный текст в стихах.

2. Соответствующий дизайн открытки.

Информация для разработки открытки:

1. День рождения 25 октября. Исполняется 33 года. Родилась на Кубе.

ФИО Ольга Владимировна Ломоносова. Отец поздравляет дочь.

2. Увлечения:

- Рукоделие (Скрапбукинг)

- Ведение блога по Скрапбукингу

- Бизнес - Интернет-магазин товаров для Скрапбукинга

- Обучение Английскому языку

- Рисование - пастель, гуашь, акварель

14 лет назад
vlom53_wbl
Владимир 
71 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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