Тост за встречу однокласников

Нужны систематически стихи на бизнес темы: фондовый рынок, продажа акций, компаний. Тексты для ознакомления с темой мы дадим. Важна ирония, и юмор наподобе как проект "Гражданин поэт"
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Требуется написать два-три хороших тоста за встречу одноклассников.
Тосты должны быть уникальными и не должны быть длинными.
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