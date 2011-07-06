Тост за встречу однокласников

Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления к разным праздникам. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 4, 5, 6 шт - надо по этому пункту 4, 5 или 6 стихов соответственно. Стихотворения по ...