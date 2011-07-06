Тост за встречу однокласников

$10
Стихи, Песни и ПрозаЗавершен20 заявок442 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать два-три хороших тоста за встречу одноклассников.

Тосты должны быть уникальными и не должны быть длинными.

12 лет назад
manshoo
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
exelentz
41 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Большое спасибо Виталию за работы! Задания выполняет правильно и в указанные сроки. Продолжаю с ним сотрудничать.
  • Похожие заказы

  • Создание стихов на бизнес тему

    Нужны систематически стихи на бизнес темы: фондовый рынок, продажа акций, компаний. Тексты для ознакомления с темой мы дадим. Важна ирония, и юмор наподобе как проект "Гражданин поэт"

    Стихи, Песни и Проза18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поздравления для Поздравь.ру

    Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления к разным праздникам. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 4, 5, 6 шт - надо по этому пункту 4, 5 или 6 стихов соответственно. Стихотворения по ...

    Стихи, Песни и Проза8 исполнителей
    Завершен
    12 лет назад

  • Поздравления в стихах

    Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления к разным праздникам. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 4, 5, 6 шт - надо по этому пункту 4, 5 или 6 стихов соответственно. Стихотворения ...

    Стихи, Песни и Проза8 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Поздравления в стихах для Поздравь.ру

    Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления к разным праздникам. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 4, 5, 6 шт - надо по этому пункту 4, 5 или 6 стихов соответственно. ...

    Стихи, Песни и Проза8 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Поздравления в стихах для Поздравь.ру

    Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления к разным праздникам. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 2, 3, 4, 5 шт - надо по этому пункту 2, 3, 4 или 5 стихов соответственно. ...

    Стихи, Песни и Проза8 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать стихи к праздникам мая

    Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления к праздникам мая. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 2, 3, 4, 5 шт - надо по этому пункту 2, 3, 4 или 5 стихов соответственно. ...

    Стихи, Песни и Проза8 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад