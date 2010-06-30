# 1 — $ 150

Нужно придумать название для электронных сигарет (вот тут к примеру про них можно почитать, чтобы иметь представление о продукте http://ponsshop.ru/ ) . Название на английском.

должно быть что то звучное, короткое, запоминающееся, обезличенное (т.е. не чисто мужское и не чисто женское, может и что то мужское. но чтобы и женщинам было приятно)...там на сигарете будет название и поэтому очень желательно в 6, максимум 7 букв уложиться.

Примеры существующих марок

pons (у меня только с рифмой понт ссоациировалось, не знаю было ли у них это в задумках или нет)

fresh (какое то ощущение свежести)

gamucci

ritchy

вообще если еще и со смыслом, при соблюдении " звучное, короткое, запоминающееся, обезличенное (т.е. не чисто мужское и не чисто женское, может и что то мужское. но чтобы и женщинам было приятно)" то это конечно супер идеальный вариант.