Придумать название для электронных сигарет

$150
Стихи, Песни и ПрозаЗавершен60 заявок1707 просмотров
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#1$150

Нужно придумать название для электронных сигарет (вот тут к примеру про них можно почитать, чтобы иметь представление о продукте http://ponsshop.ru/ ) . Название на английском.

должно быть что то звучное, короткое, запоминающееся, обезличенное (т.е. не чисто мужское и не чисто женское, может и что то мужское. но чтобы и женщинам было приятно)...там на сигарете будет название и поэтому очень желательно в 6, максимум 7 букв уложиться.

Примеры существующих марок

pons (у меня только с рифмой понт ссоациировалось, не знаю было ли у них это в задумках или нет)

fresh (какое то ощущение свежести)

gamucci

ritchy

вообще если еще и со смыслом, при соблюдении " звучное, короткое, запоминающееся, обезличенное (т.е. не чисто мужское и не чисто женское, может и что то мужское. но чтобы и женщинам было приятно)" то это конечно супер идеальный вариант.

13 лет назад
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
weblands
Евгений 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва
13 лет назад
#1
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weblands
Евгений 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва
13 лет назад
#1
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