Написать поздравления с юбилеем

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен11 заявок594 просмотра
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Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к юбилеям. Большая часть - в стихах и немного - в прозе. Точный список необходимых поздравлений - в приложении. Обратите внимание, где количество лет в поздравлении не указано, там и не надо додумывать сколько лет человеку исполняется :)

Итого от Вас жду 56 поздравлений в стихах + 18 поздравлений в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить конкретного человека, чей юбилей сегодня отмечается.

Стихотворения должны быть два четверостишия каждое. Поздравления в прозе - 500-600 символов. Поздравления заказываю для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (pozdrav.ru).

Жду Ваши предложения цены за все стихотворения, сроки. С кем ещё не работала - примеры работ.

Оплата по СБС.

Ищу несколько авторов.

13 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
kitten2235
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$70
5 дней
Очень рада сотрудничеству с Ольгой! Стихотворения и тексты замечательные! Работа - в срок!)
Ольга очень внимательный и приятный в общении человек! Работая над заказом, я получила массу удовольствия! Всегда отвечает на все вопросы, да и задание четко описано. Побольше бы таких заказчиков, как она! Спасибо за интересный заказ!
tetyanazshmurko
Тетяна 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$130
10 дней
Очень понравилось работать с Татьяной - всё понимает с полуслова! Стихотворения и тексты хорошие, работа выполнена в срок и даже раньше :)
Ольга великолепный заказчик. Быстро проверяет работу, мгновенно оплачивает. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
reznickoff
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$130
30 дней
Алексей, спасибо за работу и за сюрприз!)
Спасибо за работу, Ольга! Иметь с Вами дело - одно удовольствие. Жаль, что представления Веблансера о положительности ограничиваются 10 баллами. Ольга заслуживает гораздо большего. Еще раз спасибо!
Marvas
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$130
12 дней
Очень нравятся стихотворения, которые пишет Марина! Спасибо за работу!
все условия предоставления работы в проекте выполнены
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$140
10 дней
Рада вновь работать с Татьяной!)
С Ольгой работать - одно удовольствие. Спасибо за интересный проект и предоставленную возможность работать в нем.
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