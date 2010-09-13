Написать поздравления с юбилеем

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к юбилеям. Большая часть - в стихах и немного - в прозе. Точный список необходимых поздравлений - в приложении. Обратите внимание, где количество лет в поздравлении не указано, там и не надо додумывать сколько лет человеку исполняется :)

Итого от Вас жду 56 поздравлений в стихах + 18 поздравлений в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить конкретного человека, чей юбилей сегодня отмечается.

Стихотворения должны быть два четверостишия каждое. Поздравления в прозе - 500-600 символов. Поздравления заказываю для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (pozdrav.ru).

Жду Ваши предложения цены за все стихотворения, сроки. С кем ещё не работала - примеры работ.

Оплата по СБС.

Ищу несколько авторов.