Сочинение четверостиший

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Закрыт23 заявки546 просмотров

Необходимо сочинить несколько лёгких четверостиший на заданную тему.

14 лет назад
Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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