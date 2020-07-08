Сочинить несколько четверостиший

  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт11 заявок363 просмотра

Есть 3 фотографии (пейзаж природы и города).

Нужно написать к каждому из них по 1 четверостишию.

Бюджет на 1 четверостишие - 50 рублей. Оплата Яндекс Деньги или Сбербанк.

5 лет назад
jukowandr1
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