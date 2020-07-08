Перевод Китайский Новелл. КИТ - РУС. Около 1.000.000 слов каждая новелла. Детали лично. Прикрепляю пример текста.
Сочинить несколько четверостиший
Есть 3 фотографии (пейзаж природы и города).
Нужно написать к каждому из них по 1 четверостишию.
Бюджет на 1 четверостишие - 50 рублей. Оплата Яндекс Деньги или Сбербанк.
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