Стихи с Днем рождения

Нужно написать стихи на тему "С Днем Рождения, школа!" Надо, чтобы стихи были не мультяшные, но на уровне 10-летнего ребенка. Оставляйте в проекте вашу цену за 1000 знаков и сроки исполнения. И ссылку на Ваше портфолио.