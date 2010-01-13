Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения - именные поздравления. 83 варианта имён именинников в Приложении - для каждого по одному стихотворению. Стихотворения должны быть либо к именинам (дню ангела), либо к дню ...
Требуется переписать текст в стихотворной форме
Требуется переписать вот эту новость в стихотворной форме:
http://blog.alconost.com/nl-sv-ko-cn
Читаться должно просто. Сонетов не нужно :)
5-6 четверостиший. Если попрет, можно и больше.
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