Придумать концепции умного города будущего.

Нужен креативный сценарий для ролика. Хронометраж 2 минуты. Подробности в личных сообщениях при выборе исполнителя. Оплата по факту. Цену предлагайте свою
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать несколько концепций умного города будущего.Расписать их и красиво преподнести для проекта.Самые безумные задумки - приветствуются)))Нет никаких ограничений, НО есть одна просьба - все безумные идеи связывать с мега интересными технологическими придумками)).
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