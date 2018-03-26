Придумать концепции умного города будущего.

СценарииЗакрыт12 заявок245 просмотров
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Нужно придумать несколько концепций умного города будущего.Расписать их и красиво преподнести для проекта.Самые безумные задумки - приветствуются)))Нет никаких ограничений, НО есть одна просьба - все безумные идеи связывать с мега интересными технологическими придумками)).

6 лет назад
sintezis
Инна 
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
4 отзыва(-1)
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