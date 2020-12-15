Написать VK grouper для Visual Studio Code

нужно составить техническое задание для программиста (бэкенд)
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Требуемый уровень и навыки: middle или senior QA, SQL.
Сайт: vk.com
Логины и пароли от 2х тестовых аккаунтов:
Логин1: будет предоставлен
Пароль1: будет предоставлен
Логин2: будет предоставлен
Пароль2: будет предоставлен
ТЗ:
В оболочке Visual Studio Code (обязательно!) необходимо реализовать следующие функции:
Вписывать неограниченное количество связок логин + пароль.
Одна связка логин + пароль может высылать 20 сообщений в течение 24 часов (может и в течение 12, нужно тестить).
Необходимо сделать "поле сообщения", то сообщение, которое будет отсылать один аккаунт (это может быть как в скрипте, так и в отдельной форме, без разницы, как легче и быстрее).
В тестовом варианте предоставлены 2 логина и 2 пароля, соответственно 40 сообщений можно тестить в рамках 24 часов (12 часов).
Также нужно посмотреть выходит ли "капча" и в рамках какой длительности между сообщениями в одном аккаунте она выходит. Научиться ее обходить в рамках тайминга или программно.
Необходимо сделать "поле обработка группы", то поле, в которое нужно будет вписать id группы в формате: https://vk.com/clubXXXX..., https://vk.com/publicXXXX... или https://vk.com/nicname (это может быть как в скрипте, так и в отдельной форме, без разницы, как легче и быстрее).
Необходимо сделать "поле исключение пользователей", то поле, в которое нужно будет вписать id пользователя (не ник, а именно id, т.к. ник можно изменять) в формате: https://vk.com/idXXXX... (это может быть как в скрипте, так и в отдельной форме, без разницы, как легче и быстрее).
При тестировании 2х тестовых аккаунтов
"поле сообщения" можно сделать следующим:
Добрый день, я недавно зарегистрировалась вконтакте, буду рада новому знакомству с вами =)
"поле обработка группы": любым в соответствии с любой действующей группой или пабликом.
"поле исключение пользователей": любых участников группы для теста.
2 цели скрипта:
1. сбор данных об участках группы из "поля обработка группы". Visual Studio Code собирает данные обо всех участниках группы, которым можно отправить сообщение (тем, кому нельзя отправить сообщение в Excel таблице не учитывать), также исключая id пользователей из "поля исключения пользователей" и выводит данные в Excel таблицу в формате столбцов:
Столбец1 (Участник): id пользователя (не ник, а именно id, т.к. ник можно изменять). Можно упорядочить по числам, для удобства.
Столбец2 (Отправка): отправлено ли сообщение из "поля сообщения" данному id "Да" или "пустое поле".
2. отправка сообщений пользователям из собранной Excel таблицы.
Условия:
Если сообщение из "поля сообщения" было отправлено пользователю, то в Excel таблице в Столбец2 проставляется значение "Да" и любой логин, осуществляющий отправку сообщений, больше данному пользователю сообщения не отправляет, а осуществляет отправку сообщения следующему пользователю со значением в Столбец2 равному "пустое поле" до тех пор, пока отправка сообщений не будет ограничена 20-ю сообщениями или непредвиденной ошибкой. После этого следующий логин, осуществляющий отправку сообщений по циклу отправляет следующие 20-ть сообщений с теми же условиями, что и предыдущий логин. Один пользователь не должен получить более одного сообщения из "поля сообщения" от любого логина, осуществляющего отправку сообщений.
Реализовать 2 разных команды для управления вручную:
1 команда запускает сбор данных в Excel таблицу и называет Excel файл "clubXXXX..." или "publicXXXX..." в соответствии с id группы.
Если Excel файл уже существует, и его название совпадает с "полем обработки группы", то команда 2 дозаполняет Столбец2 начиная с первого "пустого поля" и пересохраняет данный файл в соответсвии с заполнением Столбец2 после отправки сообщений, даже при непредвиденных ошибках, если сообщение пользователю было отправлено.
Если в одном Excel файле полей в Столбец1 (Участник) больше чем 1048576 с учетом поля Столбец1 (Участник), то создавать дополнительные Столбец3 (Участник2) и Столбец4 (Отправка2) и т.д., чтобы собрать всю выборку пользователей в одном Excel файле с учетом 1-й цели скрипта (сохранять только те id пользователей, которым можно отправлять сообщения и исключая id пользователей из "поля исключения пользователей").
2 команда реализует отправку сообщений от логинов.
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