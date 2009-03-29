Настройка скрипта

Необходимо поставить скрипт сначала у себя на локалке.. после успешной загрузки файлов.. поставить на сервер указанный мною...

вот сам скриптик https://sourceforge.net/projects/uber-uploader/

или кто может предложить что то другое аналогичное этому...

необходимо чтоб не файловый обменник был.. а просто формочка загрузки файла в папку.. но в процессе загрузки отображение прогресс бара нужно..скорости загрузки и времени оставшегося.. процентов...

вот..стучимся строго в аську 387138320