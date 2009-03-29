Необходимо провести простейшее тестирование на английских или немецких версиях ОС Windows XP и Vista (один исполнитель на каждую систему): 1. Скачать программу, установить. 2. Запустить, сделать скриншот. 3. При обнаружении ...
Настройка скрипта
Необходимо поставить скрипт сначала у себя на локалке.. после успешной загрузки файлов.. поставить на сервер указанный мною...
вот сам скриптик https://sourceforge.net/projects/uber-uploader/
или кто может предложить что то другое аналогичное этому...
необходимо чтоб не файловый обменник был.. а просто формочка загрузки файла в папку.. но в процессе загрузки отображение прогресс бара нужно..скорости загрузки и времени оставшегося.. процентов...
вот..стучимся строго в аську 387138320
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