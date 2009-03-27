Тестирование на иностранных версиях Windows

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт12 заявок347 просмотров

Необходимо провести простейшее тестирование на английских или немецких версиях ОС Windows XP и Vista (один исполнитель на каждую систему):

1. Скачать программу, установить.

2. Запустить, сделать скриншот.

3. При обнаружении ошибок сделать указанные мной действия (запустить патч).

4. Проверить, исчезли ли ошибки после патча.

16 лет назад
james303
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настройка DNS

    Есть домены и есть компьютер со статическим IP. Нужно настоить или научить как настроить систему так чтобы привязать домены к моей машине. ОС Win.

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходимо провести аудит безопастности

    Иметься несколько сайтов требуется провести тестирование их защищенности. Интересует возможность получение несанкционированного доступа, подмены и изменение информации. Проверка на наличие уязвимостей в движке (PHP + MySQL), путем моделирования всевозможных атак ...

    MySQLPHPSQL
    Тестирование ПО10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Протестировать b1g mail с b1gserver

    Привет. Задача работы: - Протестировать работу скрипта. - Определить причины ошибок привышения квоты. - По возможности испправить. - Оценить приблизительно сколько пользователей сможет выдержать. PS см. файл внутри ...

    Тестирование ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проверить программу на лаптопе с docking station

    $10

    Имеется программа - многозоновые часы для Windows - http://zonetick.com Требуется ПРОВЕРИТЬ поведение часов на лаптопе с docking station и вторым монитором. А именно - что происходит с часами ZoneTick / Anuko World ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Приватный проект для Igor_kh

    Нужно протестировать два алгоритма.Первый сортировка подсчетом,второй сортировка подсчетом на основе таблицы адресов – задаётся одномерный массив, размерностью 20 чисел, заполнение массива происходит путем генерирования случайных чисел, в диапазоне от 0 до 100. Массив сортируется по ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Потестировать кое-что в Anuko Time Tracker

    Имеется web-приложение - бесплатная (open source) система для трекинга рабочего времени - Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com. В неё недавно внесены несколько изменений, а именно: 1) Добавлено отдельное поле email для пользователей ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Удалить вирус

    На сайте andrey2.ru поселился вирус, ифрейм грузил его каждому посетителю, правда, антивирусы его хорошо ловили. Изменил фтп пароль, и вручную очистил файлы содержащие его код. Однако при загрузке сайта сканер avast выдает сообщение такого вида ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Потестировать программу и воспроизвести проблему

    $20

    Имеется программа - многозоновые часы для Windows - http://zonetick.com При неизвестных нам условиях, у кое-каких редких юзеров иногда происходит crash при наведении мыши на часы. Требуется ВОСПРОИЗВЕСТИ именно эту ОДНУ проблему и ...

    Тестирование ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад