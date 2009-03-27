Есть домены и есть компьютер со статическим IP. Нужно настоить или научить как настроить систему так чтобы привязать домены к моей машине. ОС Win.
Тестирование на иностранных версиях Windows
Необходимо провести простейшее тестирование на английских или немецких версиях ОС Windows XP и Vista (один исполнитель на каждую систему):
1. Скачать программу, установить.
2. Запустить, сделать скриншот.
3. При обнаружении ошибок сделать указанные мной действия (запустить патч).
4. Проверить, исчезли ли ошибки после патча.
Заявки фрилансеров
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