Кратко Компании, занимающейся разработкой в криптоиндустрии, требуется QA специалист на постоянную работу, полный день. В настоящий момент работа удаленная, но на через 2х месяца уже работа в офисе с командой. Ищем человека исключительно ...
Поиск в программе уязвимостей
Добрый день. Мы разработали программу для Windows и для публикации, нам требуется, чтобы исполнитель попробовал найти уязвимости для обхода защиты.
Требуется проверить следующие вариации взломов
1) Обход ввода логина и пароля для дальнейшего использование программы без ограничений по срокам и функционалу.
2) Обход ограничений демо версии с последующей работой в полнофункциональном режиме.
3) Реинжиниринг программы и создание Crack (Кряк).
4) Протестировать обход зашифрованный запросов и потенциальную работу в полнофункциональном режиме.
5) Дополнительные методы позволяющие обойти защиту программы или сервиса в целом.
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