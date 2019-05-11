Поиск в программе уязвимостей

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Закрыт12 заявок740 просмотров

Добрый день. Мы разработали программу для Windows и для публикации, нам требуется, чтобы исполнитель попробовал найти уязвимости для обхода защиты. 

Требуется проверить  следующие вариации взломов

1) Обход ввода логина и пароля для дальнейшего использование программы без ограничений по срокам и функционалу.

2) Обход ограничений демо версии с последующей работой в полнофункциональном режиме.

3) Реинжиниринг программы и создание Crack (Кряк).

4) Протестировать обход зашифрованный запросов и потенциальную работу в полнофункциональном режиме.

5) Дополнительные методы позволяющие обойти защиту программы или сервиса в целом.

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6 лет назад
Arei15
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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